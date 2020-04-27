В Бурятии зенитчики «уничтожили» вертолёты противника

В тренировках были задействованы переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У»



Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений общевойскового объединения в Бурятии обнаружили вертолёты условного противника.



Обнаружение и распознавание вертолётов прошло при работе радиолокационных станций, с последующей передачей данных и принятием решения.



К задачам по условному уничтожению низколетящих целей были привлечены расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У».



Особое внимание, в ходе решения учебно-боевых задач, было уделено сокращению времени на уточнение координат целей, и подготовку вооружения к выполнению учебных (электронных) пусков.



Работа дежурных сил противовоздушной обороны общевойскового объединения организована в общей системе слежения и немедленного уничтожения средств воздушного нападения противника в зоне своей ответственности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

