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В Бурятии зенитчики «уничтожили» вертолёты противника

В Бурятии зенитчики «уничтожили» вертолёты противника
Общество, 
В тренировках были задействованы переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У»

Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений общевойскового объединения в Бурятии обнаружили вертолёты условного противника.

Обнаружение и распознавание вертолётов прошло при работе радиолокационных станций, с последующей передачей данных и принятием решения.

К задачам по условному уничтожению низколетящих целей были привлечены расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У».

Особое внимание, в ходе решения учебно-боевых задач, было уделено сокращению времени на уточнение координат целей, и подготовку вооружения к выполнению учебных (электронных) пусков.

Работа дежурных сил противовоздушной обороны общевойскового объединения организована в общей системе слежения и немедленного уничтожения средств воздушного нападения противника в зоне своей ответственности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие учения
 
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