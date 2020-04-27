В Ангарске сотрудники колонии сдали кровь для больного ребёнка

К процедуре забора крови сотрудники отнеслись со всей ответственностью



В Ангарске сотрудники исправительной колонии №7 сдали кровь для спасения маленького ребёнка с тяжёлым заболеванием. Узнав о беде ребёнка, они не задумываясь, отправились в областную станцию переливания крови.



К процедуре забора крови сотрудники отнеслись со всей ответственностью и учли все рекомендации врачей.



Сотрудники уголовно-исполнительной системы знают принципы спасения людей в экстренных ситуациях. Донорство для многих из них неотъемлемая часть жизни. Среди сотрудников есть почётные доноры, которые регулярно много лет ходят сдавать кровь и помогли спасти не одну жизнь, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

