К процедуре забора крови сотрудники отнеслись со всей ответственностью
В Ангарске сотрудники исправительной колонии №7 сдали кровь для спасения маленького ребёнка с тяжёлым заболеванием. Узнав о беде ребёнка, они не задумываясь, отправились в областную станцию переливания крови.
К процедуре забора крови сотрудники отнеслись со всей ответственностью и учли все рекомендации врачей.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы знают принципы спасения людей в экстренных ситуациях. Донорство для многих из них неотъемлемая часть жизни. Среди сотрудников есть почётные доноры, которые регулярно много лет ходят сдавать кровь и помогли спасти не одну жизнь, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
В Ангарске сотрудники колонии сдали кровь для больного ребёнка
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