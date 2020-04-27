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В Бурятии Библионочь впервые прошла в режиме онлайн

В Бурятии Библионочь впервые прошла в режиме онлайн
Общество, 
В течение дня в «Вконтакте» проходили увлекательные мероприятия

Национальная библиотека Бурятии провела Библионочь (12+) в режиме онлайн.

С 23 апреля на виртуальной площадке Национальной библиотеки Бурятии начали создавать тематическую атмосферу. Для этого были загружены песни военных лет, опубликованы познавательные выставки, несколько обзоров.

Главный день Библионочи, 25 апреля, был открыт видеообращением министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой с приглашением присоединиться ко всероссийской акции.

В создании площадок было задействовано множество людей, как сотрудников Национальной библиотеки Бурятии, так и приглашённых гостей.

В программу онлайн-мероприятия вошли познавательные лекции. Авторы книги «Герои Бурятии» Тимур Дугаржапов, Сергей Басаев и Александр Тармаханов рассказали читателям о своём проекте, а председатель редакционной коллегии 11-го тома «Книги Памяти» Артём Туголоков провёл увлекательную лекцию. Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности представил книгу о тех, кто стал инвалидом по зрению во время Великой Отечественной войны «Из династии солдат», а руководитель фотостудии «Фотория» Анастасия Нефедьева провела лекцию о фотографах-фронтовиках и поделилась секретами искусства фотографии. Также состоялась встреча с руководителем поискового отряда «Рысь» Владимиром Ефремовым.

С творческими номерами в рамках онлайн-концерта «Голос Победы» выступили артисты Русского драматического театра, солист группы «Хама Угы», ученики школы танца «Акварель» и талантливые люди Бурятии - каждый желающий мог записать выступление на видео.

В рамках проекта прошла серия мастер-классов. Заведующая Региональным центром Президентской библиотеки в Бурятии Валентина Давагшин показала, как можно восстановить старые фотографии. Педагог дополнительного образования в ДТОР Елена Ткачёва провела серию мастер-классов по изготовлению поделок из солёного теста, а библиотекарь сектора консервации библиотечных фондов Отдела редких и ценных книг показала, как своими руками изготовить подарочную коробку.

В течение всего дня проходили викторины, выставки, а также были представлены статьи. К празднику Великой Победы главный библиограф Национальной библиотеки Светлана Цыбикова приготовила статью о том, где искать информацию о своих родственниках и предках.

Стоит отметить, что в Библионочь стартовал конкурс рассказов и историй #ВоспоминаниеМоегоДеда. Истории принимаются до 7 мая включительно. На почту nbrb_pr@mail.ru уже начали поступать истории и даже целые семейные исследования.

- Любой желающий может написать нам свою историю без предъявления достоверности фактов, дат и имён. Объём рассказа также не имеет значения. Главный герой этого конкурса - воспоминание тех лет. Лучшие истории будут поощрены призами. По итогу конкурса все истории попадут в Сборник в виде электронной книги. Присылайте истории, фотографии и письма своих бабушек и дедушек, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

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