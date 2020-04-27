За последние сутки в стране выявлено более шести тысяч случаев заболевания
Как сообщал «Байкал-Daily», в России по данным на 27 апреля зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 7 346 человек, скончались 794 человека. За последние сутки выявлено 6 198 случаев.
Большинство случаев выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего здесь 45 351, 9 708 и 3 238 случаев заболевания соответственно.
Таким образом, Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания, отмечают Известия.
В мире уже более 2,9 млн инфицированных COVID-19, вылечилось 868 тысяч человек, 206 тысяч пациентов погибло, передаёт издание ura.news.
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Общество, Фото:
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