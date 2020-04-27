Юных жителей Бурятии зовут на конкурс «Полицейский дядя Стёпа»

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет
МВД Бурятии приглашает юных жителей республики в возрасте от 6 до 14 лет и творческие коллективы к участию во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». Конкурс детского творчества проводится по инициативе МВД России в преддверии Дня защиты детей.
Ребятам предложено изготовить тематические поделки, посвящённые сотрудникам органов внутренних дел. Использовать можно различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон.
Фотография лучшей поделки будет направлена в МВД России для участия в финальном этапе конкурса. Победители творческого состязания определятся путём онлайн-голосования на интернет-сайте ведомства и его аккаунтах в социальных сетях и будут награждены призами.
Заявка на участие в творческом конкурсе должна содержать следующие сведения: название работы, материал, из которого она выполнена, фамилия, имя и возраст автора, место жительства, контакты (телефон, e-mail).
В прошлом году на суд жюри были представлены более 40 поделок из различных материалов: объёмные аппликации из бумаги и пластилина, ростовые и мягкие куклы. На отборочный тур «прибыла» мини-танковая дивизия. География участников конкурса охватила все районы Бурятии: от северного Курумкана до степной долины Джиды.
В тройку победителей вошли: фигурка «Постовой-городовой» из полимерной глины 13-летней Влады Шестопаловой; «Страж порядка» 10-летней Жаргаланы Жигжитовой из пластилина и «Полицейский» 9-летнего Дугарцыренова Филиппа, исполненный в технике вязания крючком.
Обладателем Гран-при конкурса стал 11-летний Андрей Сахияев, ученик Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2. Изготовленная им из натуральных материалов (дерева и камней) работа представила Бурятию на федеральном этапе конкурса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Поделки и заявки на участие необходимо направлять по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Бурятия.
Работы принимаются в срок до 15 мая.
Юных жителей Бурятии зовут на конкурс «Полицейский дядя Стёпа»
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