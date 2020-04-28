 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии немного испортится погода

В Бурятии немного испортится погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами ожидаются осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 апреля по республике местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 тепла, по северным районам до 2-7 мороза, днём 15-20, местами 8-13 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днём 7-12 м/с. Температура ночью 5-7, днём 17-19 тепла.
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