Победители примут участие во всеармейском этапе конкурса
Третий этап конкурса на лучшего младшего специалиста вещевой службы Восточного военного округа завершился в Забайкальском крае.
В первый день соревнования участники продемонстрировали высокий уровень теоретических, практических знаний в области портного дела, навыков по огневой подготовке, сдали нормативы по физической подготовленности.
В состязании по специальной подготовке конкурсанты выполнили замену молнии на демисезонных куртках, а также замену текстильной застёжки.
По итогу конкурса портных лучшие результаты показала младший сержант Веселова. Она будет представлять ВВО на всеармейском этапе конкурса на лучшего младшего специалиста вещевой службы.
Во второй день конкурса участники демонстрировали комиссии высокий уровень практической подготовки по вождению специальных машин и развёртывании полевых банных комплексов.
Развёртывание проводилось на базе новых передвижных бань «ППБ-32». По результатам соревнования лучшей стала команда специалистов, представляющая соединение МТО, дислоцированное в Чите. Победители примут участие во всеармейском этапе конкурса, который выявит лучшее подразделение вещевой службы Вооружённых Сил РФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ВВО выявили лучших специалистов вещевой службы
Общество, Фото:
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