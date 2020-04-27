Деньги получат 463 тысячи льготников
В Иркутской области социальные пособия за май начали выплачивать уже сегодня – 27 апреля. Такое решение принял врио губернатора региона Игорь Кобзев. Эта мера поддержки рассчитана на социально незащищенные категории граждан, чтобы материально поддержать их в период режима повышенной готовности.
- Мною принято решение начать социальные выплаты за май месяц в апреле. Данное решение коснется 463 тысяч льготников, в том числе 111 тысяч семей с детьми и 352 тысяч граждан пожилого возраста. Изменений в нормативно-правовые акты не требуется. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства начать выплаты с 27 апреля, – отметил Игорь Кобзев.
Из областного бюджета на эти цели направят 851 млн рублей. Это более 35 различных видов выплат: ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, компенсации жилищно-коммунальных услуг различным категориям льготников.
Кроме того, свои пособия раньше положенного срока получат семьи, в которых родился третий или последующий ребенок (с 1,5 до 3-х лет); семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также усыновленных детей. Всего более 111 тысяч получателей выплат на несовершеннолетних на сумму более 450 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области начали выплачивать социальные пособия за май
Общество, Фото:
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