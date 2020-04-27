В Бурятии связисты создали спутниковую систему в горах

В республике прошли тактико-специальные учения связистов



Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, выполнив марш в отдалённый район, организовали защищённую спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности.



За ограниченное время связисты развернули подвижные пункты управления, организовав работу в режиме спутниковой связи. Специалисты также создали необходимые условия для защищённой от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника каналов передачи данных. Выполнение задач проходило, в том числе, ночью в режиме максимально скрытой работы автоматизированных систем управления.



Всего в тренировке было задействовано порядка 40 единиц специальной техники связи.



Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за зимний период обучения. Привлекались новейшие машины управления сетями передачи данных, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



