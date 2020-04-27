Улан-Удэ принимает первый дистанционный конкурс роботов

Участвуют проекты, способствующие улучшению жизни людей



В Улан-Удэ проходит I городской открытый робототехнический конкурс «изобретариУМ», посвящённый международному Дню защиты детей. Конкурс проводится дистанционно с 27 апреля по 25 мая. Регистрация для участия и предоставление материалов заканчивается 25 мая.



В конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений от 5 лет и старше, школьники и студенты ссузов и вузов под руководством педагога или родителя. Участники могут быть из любого региона России или стран СНГ. Команда может включать до трёх участников.



Все участники делятся на 6 возрастных категорий: «Дошкольная», «Младшая» (1-4 классы), «Средняя» (5-8 классы), «Старшая» (9-11 классы), «Студенты» и «Педагоги» (преподаватели робототехники образовательных учреждений).



Задание заключается в создании робота, который способствует улучшению жизнедеятельности людей. Представлен может быть любой робототехнический проект, соответствующий общим положениям и требованиям к проектам.



Каждая команда должна при регистрации предоставить пакет конкурсных материалов, который обязательно включает видеоролик с демонстрацией возможности проекта и фото проекта. Один и тот же проект не может быть заявлен в нескольких возрастных категориях.



Проекты участников оцениваются и по результатам оценки присуждаются дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. Все команды получают свидетельства об участии. Об этом сообщает пресс-служба дома творчества Октябрьского района.

