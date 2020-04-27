Общая площадь обработанных объектов превысила 2 млн. квадратных метров
Военнослужащие подразделений РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию более 8,5 тысяч объектов инфраструктуры в Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Республике Бурятия.
Кроме того, в соответствии с распоряжением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко ведётся обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском краях.
- Общая площадь обработанных объектов составила свыше 2 млн. 200 тыс. квадратных метров. Проведена обработка объектов инфраструктуры в военных городках Восточного военного округа, дороги общего пользования и другие объекты, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военные продезинфицировали 8,5 тысяч объектов в ДФО
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