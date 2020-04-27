Выздоровело более семи тысяч человек
По данным на 27 апреля в России за последние сутки зарегистрировано 6 198 случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев - 87 147, выздоровело 7 346 человек, скончались 794 человека.
Проведено более трёх миллионов тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети. Выписано 16 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения инфекции.
В Иркутской области 101 случай заражения коронавирусом. 71 человек госпитализирован, 14 из них из обсерваторов, 1 человек лечится в Забайкалье. Выздоровело 25 человек, скончались 4 пациента.
В Бурятии 227 случаев заражения коронавирусом. В том числе 70 человек, которые успешно завершили лечение и выписались из больницы. Из них один пациент был выписан накануне. Также учитываются две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. Проходят лечение в инфекционных стационарах 143 пациента. На данный момент осуществляется госпитализация 12 человек, уточнили в оперштабе.
Среди госпитализированных с COVID-19 сегодня шесть детей, их состояние удовлетворительное.
В отделении реанимации находятся два тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, один больной – на ИВЛ. Число больных в реанимации снизилось, днём ранее было трое.
В России около 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом
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