В Агинском отремонтируют 6 центральных улиц в 2020 году

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Сделано это будет на средства дальневосточной субсидии



В посёлке Агинское Забайкальского края в этом году на средства дальневосточной субсидии отремонтируют шесть центральных улиц. В нормативное состояние приведут улицы Ленина, Комсомольскую, Степную, Заречную, Лазо и Цыбикова.



- В прошлом году посёлок получил субсидию из регионального дорожного фонда на ремонт участка улицы Ленина. Там обновили дорожное покрытие, тротуары, систему водоотведения, парковки. В этом году работы на улице Ленина продолжатся, всего по плану социального развития центров экономического роста удастся отремонтировать шесть участков улиц, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.



Он отметил, что подрядные организации уже готовы приступить к работам, поскольку в посёлке своевременно разработали проектно-сметную документацию на ремонт этих улиц и провели торги. У некоторых районов из-за значительного отставания в подготовке конкурсной документации могут отозвать средства. В зоне риска – Ононский и Акшинский районы.



По информации пресс-службы окружной администрации, по плану ЦЭР ремонт также пройдёт в посёлке Могойтуй на улицах Бабушкина и Зугалайской, в селе Дульдурга – на улице Лазо, в восточной части села Амитхаша.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, в 2020 году в рамках дальневосточной субсидии в крае планируется отремонтировать около 28 километров дорог местного и 13,5 километров дорог регионального значения.



