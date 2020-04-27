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В школах Иркутска дистанционное обучение продлится до 23 мая

В школах Иркутска дистанционное обучение продлится до 23 мая
Общество,  Фото:pixabay.com
Даты экзаменов установят во второй половине мая

В школах города Иркутска дистанционное обучение 1-11 классов продолжится до 23 мая. Об этом рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуры Виталий Барышников.

– При переходе на дистанционное обучение были определённые сложности: такой формат стал новым не только для учеников и родителей, но и для учителей и для всей системы образования в целом. Это вынужденная мера, чтобы уберечь детей от заражения новой коронавирусной инфекцией, – отметил Виталий Барышников. – Всем нам пришлось перестраиваться, адаптироваться под новые условия. Считаю, что в основном нам удается справляться, поэтому было принято решение продолжить дистанционное обучение согласно полной образовательной программе.

Для реализации образовательной программы в полном объёме будут использовать электронные ресурсы. ЕГЭ для выпускников 11 классов предварительно начнутся 8 июня. ОГЭ для выпускников 9 классов согласно рекомендациям министерства образования Иркутской области будут проводиться в период с 19 по 24 июня. Окончательные даты экзаменов установят во второй половине мая. Проведение Всероссийских проверочных работ перенесено на сентябрь следующего учебного года, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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