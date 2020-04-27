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На федеральных трассах Бурятии обновляют разметку

На федеральных трассах Бурятии обновляют разметку
Общество,  Фото:pixabay.com
Дорожные работы не препятствуют движению автомобилей

В преддверии летнего сезона на федеральных дорогах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края подрядные организации восстанавливают горизонтальную разметку. Работы ведутся для повышения безопасности дорожного движения.

На дорожное покрытие наносится краска, обладающая световозвращающим эффектом. Также используется термопластик, характеризующийся высокой износостойкостью. Эти свойства делают разметку заметной для водителей при ограниченной видимости, в тёмное время суток, а также на участках дорог с высокой интенсивностью движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Дорожные работы не мешают автомобильному движению.
Упрдор "Южный Байкал" федеральная трасса
 
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