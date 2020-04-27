В колониях Иркутской области пошили около 400 тысяч масок

Также осуждённые производят защитные костюмы для медиков



В 14 учреждениях ГУФСИН в Иркутской области выпускают маски гигиенических для защиты дыхательных путей. Изготовлено почти 400 тысяч масок для нужд государственных структур и ведомств, частных организаций и физических лиц.



Для выполнения всех заказов предстоит сшить ещё более 300 тысяч масок.



Кроме масок, в исправительных учреждениях производят защитные костюмы для медицинских работников. Изготовлено уже почти 14 тысяч костюмов, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН России.









