Участниками могут стать учащиеся организаций общего и дополнительного образования
Краевой конкурс диорам, моделей и макетов военной техники «Этих дней не смолкнет слава», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Забайкалье. Приём заявок продлен до 30 апреля.
Конкурс проводится по трём направлениям:
- Диорамы, мини-диорамы, отражающие события, сцены сражений времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- Модели военной техники времен Второй Мировой войны;
- Макеты военной техники, в том числе и оружия времен Великой Отечественной войны.
Конкурсные работы выполняются из картона, пластика, дерева или других поделочных материалов и должны быть направлены в формате видео по электронной почте до 30 апреля.
К участию в конкурсе принимаются работы в жанрах видеообзор и видеоролик хронометражом 2-3 минуты. В видео необходимо обозначить основную мысль и краткую аннотацию работы.
Для участия принимаются как коллективные работы, так и выполненные индивидуально. Участвовать в конкурсе могут обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования.
Работы будут оцениваться по таким критериям, как соответствие теме конкурса, оригинальность, качество выполнения макета, сложность техники исполнения макета, отражение точности исторических фактов, выразительность художественного решения, использование технических средств и оформление.
Подведение итогов конкурса, а также виртуальная экскурсия с показом работ на сайте технопарк75.рф пройдёт с 5 по 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
В Забайкалье проходит конкурс диорам к 75-летию Победы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки можно прислать не позднее 15 июня
Аукцион на проведение работ состоялся 24 апреля
Предусмотрено два вида выплат
Полиция начала патрулировать въезды на муниципальные кладбища
Акция посвящена 75-летию Великой Победы
В тренировках были задействованы переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У»
К процедуре забора крови сотрудники отнеслись со всей ответственностью
В течение дня в «Вконтакте» проходили увлекательные мероприятия
Жители Бурятии, соскучившиеся по караоке, записывают видео из дома
Участники движения бесплатно раздают маски
За последние сутки в стране выявлено более шести тысяч случаев заболевания
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет
Победители примут участие во всеармейском этапе конкурса
В республике прошли тактико-специальные учения связистов
Общая площадь обработанных объектов превысила 2 млн. квадратных метров