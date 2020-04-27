В Забайкалье проходит конкурс диорам к 75-летию Победы

Общество, Фото: пресс-служба минобразования Забайкальского края

Участниками могут стать учащиеся организаций общего и дополнительного образования



Краевой конкурс диорам, моделей и макетов военной техники «Этих дней не смолкнет слава», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Забайкалье. Приём заявок продлен до 30 апреля.



Конкурс проводится по трём направлениям:

- Диорамы, мини-диорамы, отражающие события, сцены сражений времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- Модели военной техники времен Второй Мировой войны;

- Макеты военной техники, в том числе и оружия времен Великой Отечественной войны.



Конкурсные работы выполняются из картона, пластика, дерева или других поделочных материалов и должны быть направлены в формате видео по электронной почте до 30 апреля.



К участию в конкурсе принимаются работы в жанрах видеообзор и видеоролик хронометражом 2-3 минуты. В видео необходимо обозначить основную мысль и краткую аннотацию работы.



Для участия принимаются как коллективные работы, так и выполненные индивидуально. Участвовать в конкурсе могут обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования.



Работы будут оцениваться по таким критериям, как соответствие теме конкурса, оригинальность, качество выполнения макета, сложность техники исполнения макета, отражение точности исторических фактов, выразительность художественного решения, использование технических средств и оформление.



Подведение итогов конкурса, а также виртуальная экскурсия с показом работ на сайте технопарк75.рф пройдёт с 5 по 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.



