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В Забайкалье углубят и расчистят русло Читы

В Забайкалье углубят и расчистят русло Читы
Общество,  Фото:пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края
Аукцион на проведение работ состоялся 24 апреля

Проект расчистки и углублению русла реки Чита в границах от улицы Ковыльная до устья планируется в 2020-2024 годах в столице Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

- 24 апреля состоялся аукцион на проведение работ по расчистке и углублению русла реки Чита в границах города Чита на участке от моста по улице Ковыльная до устья реки Чита Забайкальского края. Определён победитель, по результатам аукциона сумма составила 72,05 миллионов рублей. Денежные средства-субвенция из федерального бюджета. Заключение контракта запланировано на 12 мая 2020 года, – рассказал министр природных ресурсов края Сергей Немков.

Также министр добавил, что объявлен аукцион на выполнение работ по очистке водных объектов от брошенных орудий лова, стартовая цена составляет 230,3 тысяч рублей (субвенция из федерального бюджета). Проведение торгов состоится 28 апреля.
Чита Забайкальский край река минприроды
 
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