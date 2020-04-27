Предусмотрено два вида выплат
В Забайкальском крае ветеранам войны выплатят адресную денежную помощь к 9 мая. В краевом министерстве труда и социальной защиты населения предусмотрено два вида выплат ко Дню Победы.
- В нашем регионе установлена ежегодная адресная социальная помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 13 500 рублей. В этом году её получат 240 граждан, – рассказал Евгений Казаченко, первый заместитель министра труда и соцзащиты Забайкалья.
Кроме того, начиная с 2019 года, ко Дню Победы,в крае выплачивается ежегодная адресная социальная помощь родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны до 3 сентября 1945 года. Сумма выплаты составляет 800 рублей. В 2020 году адресная помощь будет выплачена 42 950 забайкальцам. Выплаты осуществляются из средств регионального бюджета.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим предусмотрена адресная социальная помощь инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и родившимся в довоенный период и в годы ВОВ, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Ветеранам-забайкальцам ко Дню Победы выплатят денежную помощь
Общество, Фото:
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