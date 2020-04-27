Полиция начала патрулировать въезды на муниципальные кладбища
В связи с продлением до 30 апреля режима самоизоляции в Иркутске принято решение об ограничении доступа на кладбища. Въезды на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское – начиная с 27 апреля будут патрулировать сотрудники ГИБДД и ГУ МВД России по Иркутской области.
- В Иркутске в Радоницу отменены специальные автобусные маршруты до муниципальных кладбищ. Настоятельная рекомендация не посещать места поминовения и на личном автотранспорте. Сегодня в регионе выявляются всё новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Уважаемые иркутяне! Перенесите посещение кладбищ на более поздний срок, когда будет снят режим самоизоляции. Берегите свое здоровье и своих близких! – обратился председатель Думы, временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников.
В Иркутске проходят ежедневные рейды по муниципальным кладбищам. Специалисты администрации проверяют, как ведётся уборка и вывоз мусора с территорий Ново-Ленинского, Русско-Амурского, Маратовского, Александровского, Свердловского и Еврейского кладбищ. Уже вывезено свыше 200 тонн отходов, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день
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