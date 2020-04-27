 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Апреля

26 Апреля

Популярное

В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день

В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Полиция начала патрулировать въезды на муниципальные кладбища

В связи с продлением до 30 апреля режима самоизоляции в Иркутске принято решение об ограничении доступа на кладбища. Въезды на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское – начиная с 27 апреля будут патрулировать сотрудники ГИБДД и ГУ МВД России по Иркутской области.

- В Иркутске в Радоницу отменены специальные автобусные маршруты до муниципальных кладбищ. Настоятельная рекомендация не посещать места поминовения и на личном автотранспорте. Сегодня в регионе выявляются всё новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Уважаемые иркутяне! Перенесите посещение кладбищ на более поздний срок, когда будет снят режим самоизоляции. Берегите свое здоровье и своих близких! – обратился председатель Думы, временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников.

В Иркутске проходят ежедневные рейды по муниципальным кладбищам. Специалисты администрации проверяют, как ведётся уборка и вывоз мусора с территорий Ново-Ленинского, Русско-Амурского, Маратовского, Александровского, Свердловского и Еврейского кладбищ. Уже вывезено свыше 200 тонн отходов, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
родительский день коронавирус полиция Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день
В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день
, 27.04.2020
Полиция начала патрулировать въезды на муниципальные кладбища
О Героях из Бурятии запустили викторину онлайн
О Героях из Бурятии запустили викторину онлайн
, 27.04.2020
Акция посвящена 75-летию Великой Победы
В Бурятии зенитчики «уничтожили» вертолёты противника
В Бурятии зенитчики «уничтожили» вертолёты противника
, 27.04.2020
В тренировках были задействованы переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У»
В Ангарске сотрудники колонии сдали кровь для больного ребёнка
В Ангарске сотрудники колонии сдали кровь для больного ребёнка
, 27.04.2020
К процедуре забора крови сотрудники отнеслись со всей ответственностью
В Бурятии Библионочь впервые прошла в режиме онлайн
В Бурятии Библионочь впервые прошла в режиме онлайн
, 27.04.2020
В течение дня в «Вконтакте» проходили увлекательные мероприятия
В Бурятии запустили акцию «Пой дома»
В Бурятии запустили акцию «Пой дома»
, 27.04.2020
Жители Бурятии, соскучившиеся по караоке, записывают видео из дома
Федеральный канал рассказал об активистах Бурятии
Федеральный канал рассказал об активистах Бурятии
, 27.04.2020
Участники движения бесплатно раздают маски  
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
, 27.04.2020
За последние сутки в стране выявлено более шести тысяч случаев заболевания
Юных жителей Бурятии зовут на конкурс «Полицейский дядя Стёпа»
Юных жителей Бурятии зовут на конкурс «Полицейский дядя Стёпа»
, 27.04.2020
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет
В ВВО выявили лучших специалистов вещевой службы
В ВВО выявили лучших специалистов вещевой службы
, 27.04.2020
Победители примут участие во всеармейском этапе конкурса
В Бурятии связисты создали спутниковую систему в горах
В Бурятии связисты создали спутниковую систему в горах
, 27.04.2020
В республике прошли тактико-специальные учения связистов
Военные продезинфицировали 8,5 тысяч объектов в ДФО
Военные продезинфицировали 8,5 тысяч объектов в ДФО
, 27.04.2020
Общая площадь обработанных объектов превысила 2 млн. квадратных метров
В России около 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В России около 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом
, 27.04.2020
Выздоровело более семи тысяч человек
В Иркутской области беспилотники ищут нарушителей
В Иркутской области беспилотники ищут нарушителей
, 27.04.2020
Люди продолжают жечь траву и разводить костры в лесах

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^