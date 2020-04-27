В Улан-Удэ Авиационный техникум печатает маски-экраны на 3D-принтере

В Улан-Удэ специалисты Авиационного техникума разработали маски-экраны из органического стекла на основе конструкции Иннополис, а затем создали их на 3D-принтере. Партия из 15 таких масок была изготовлена по заказу авиазавода.
- Пластиковые медицинские маски из оргстекла используются в сочетании с дополнительными средствами защиты. То есть с одноразовыми масками или респираторами. Таким образом, маски-экраны дают дополнительную защиту от заражения новой короновирусной инфекцией, - рассказывает директор Авиационного техникума Александр Налетов.
Сейчас Улан-Удэнский авиазавод проводит апробацию масок, пример ношения пластиковых лицевых экранов показан работникам, которые должны каждый день контактировать с большим потоком людей, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
В отличие от классических медицинских масок, защитные лицевые экраны из оргстекла закрывают область глаз и большую часть лица. Такая конструкция обеспечивает наибольшую защиту, поскольку известно, что коронавирус передается через слизистые глаз.
Кроме того, акрил не имеет микропор, а значит, не может пропустить вирус непосредственно через поверхность. Обтекаемая форма обеспечивает комфортное прилегание, при этом щиток не натирает, не сдавливает кожу лица. При правильном уходе оргстекло сохраняет прозрачность, не мутнеет, не царапается. Материал обладает ударопрочностью, поэтому если человек уронит маску, она не разобьётся.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля республиканской инфекционной больнице волонтёры передали 40 защитных щитков, которые они изготовили сами. Части для щитков отпечатали на домашнем 3D-принтере.