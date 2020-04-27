Заявки можно прислать не позднее 15 июня
В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс на создание песен и видеоклипов на бурятском языке.
В мероприятии могут принимать участие авторы песен на бурятском языке: профессиональные и любительские композиторы, авторы поэтического текста. На конкурс представляется песня, созданная не ранее 2019 года. Не допускается к участию песни, на которые ранее были сняты видеоклипы.
Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку, предоставить клавир песни или нотную запись мелодии и текст песни на бумажном и электронном носителях, копии документов, творческую биографию и фотографии не позднее 15 июня. Автор музыки и автор поэтического текста подают одну заявку.
Для оценки представленных песен участники направляют аудио или видеозапись исполнения песни (плюсовка, инструментальное сопровождение). Для прослушивания песни авторы привлекают профессиональных или самодеятельных исполнителей, которые будут в дальнейшем привлекаться к участию в реализации проектов по созданию клипов, победивших в конкурсе.
Заседание жюри по рассмотрению заявок участников состоится 24 июня. По итогам конкурса будут выявлены 4 песни, авторы которых будут признаны победителями. По результатам финансируются следующие расходы: авторский гонорар композитору, авторский гонорар автору поэтического текста, запись аранжировки, гонорар исполнителю за исполнение произведения, организация съёмки видеоклипа. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
В Бурятии проведут конкурс песен и видеоклипов на бурятском языке
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