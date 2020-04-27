В ежедневном патрулировании будут задействованы более 50 сотрудников военной полиции
В Бурятии на период предстоящих праздничных дней более 50 сотрудников военной полиции будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов.
Основная цель усиления состава военных патрулей - обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов.
Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.
Представители военной автоинспекции будут дежурить на дорогах общего пользования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии в праздники военная полиция выйдет в патрули
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