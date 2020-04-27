В Бурятии в праздники военная полиция выйдет в патрули

В ежедневном патрулировании будут задействованы более 50 сотрудников военной полиции



В Бурятии на период предстоящих праздничных дней более 50 сотрудников военной полиции будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов.



Основная цель усиления состава военных патрулей - обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов.



Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.



Представители военной автоинспекции будут дежурить на дорогах общего пользования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

