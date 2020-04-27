Поддержку окажут четырём нуждающимся регионам ДФО
По поручению полномочного представителя президента страны в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) предоставит медицинские средства и оборудование в дальневосточные регионы. Первая партия гуманитарной помощи из противочумных костюмов поступит в Забайкалье 26 апреля
- 26 апреля мы ожидаем поставку с гуманитарной помощью, которую Юрий Трутнев распределяет по дальневосточным регионам. Забайкалью достанутся противочумные одноразовые халаты для медицинских работников. Всего 15 400 костюмов, - сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.
Крупные производственные компании и ФРДВ окажут поддержку ещё четырём наиболее нуждающимся регионам: Бурятии, Еврейской автономной области, Магаданской области и Камчатскому краю.
На совещании с главами регионов 24 апреля Юрий Трутнев поручил удвоить объём закупки средств защиты для врачей в рамках программы помощи региону.
- Это поможет нам обеспечить врачей необходимой амуницией для безопасной работы, - пояснил он.
Также по реализуемой ФРДВ программе направлено 300 млн рублей прямой финансовой помощи. Из этих средств Забайкалью предусмотрено 100 миллионов рублей. Средства уже направлены в регионы, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 227 случаев заболевания коронавирусом, 70 человек уже вылечились и выписались из больниц, две пациентки скончались, остальные проходят лечение.
В Забайкалье на 27 апреля 103 случая заболевания коронавирусом, 16 из них – дети. Выписано 16 человек.
Более 15 тысяч противочумных костюмов поступит в Забайкалье
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