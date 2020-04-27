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В Бурятии в Родительский день на кладбищах будет дежурить полиция

В Бурятии в Родительский день на кладбищах будет дежурить полиция
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее был введён запрет на массовое посещение кладбищ в Родительский день

Для обеспечения охраны общественного порядка в День поминовения усопших на кладбищах Бурятии будут дежурить наряды сотрудников полиции. Об этом сообщает МВД по Бурятии.

Кроме того, Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением. В местах массового скопления населения также будут выставлены дополнительные наряды ДПС.

- В связи с ограничениями, действующими на территории региона в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, полицейские призывают граждан отказаться от посещения мест захоронений. В обратном случае - в обязательном порядке соблюдать меры безопасности, которые позволят сберечь здоровье граждан и предотвратить распространение заболевания, - отметили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее решением республиканского оперативного штаба было решено закрыть доступ на кладбища для массового посещения.

В этом году Радоница или Родительский день выпадает на 28 апреля, когда ещё будет действовать режим ограничительных мероприятий. 
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