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В Иркутске на набережной появится велодорожка

В Иркутске на набережной появится велодорожка
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе продолжится благоустройство берега реки Ушаковки

В 2020 году будет продолжена реконструкция берега реки Ушаковки в Иркутске.

В 2019 году в рамках первого этапа здесь был выполнен демонтаж бетонных площадок, проведено асфальтирование проезда, велосипедных и пешеходных дорожек, зоны для устройства роллердрома, подготовлена территория для создания зоны для мероприятий. Установлены новые опоры наружного освещения, выполнено переустройство высоковольтной линии электропередач, установлены скамейки и урны.

- Сегодня к подрядчику есть некоторые замечания, и до 1 июня все они должны быть устранены в рамках гарантийных обязательств. После этого приступим ко второму этапу благоустройства, который продолжится до сентября. В планах – завершить устройство роллердрома и универсальных модулей. По всей территории будет нанесена цветная разметка и обустроены газоны, – отметил вице-мэр Руслан Болотов.

Территория набережной в месте слияния рек Ангары и Ушаковки будет благоустроена.

Горожане просили предусмотреть здесь обустройство велодорожек, озеленение крупномерными растениями, создать живую изгородь вдоль улицы Нижняя Набережная, установить беседки или скамейки с теневыми навесами, а также создать функциональную зону для общения молодёжи и занятий спортом.

– Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией, мы продолжаем текущую деятельность, в том числе, и по благоустройству территорий региона. Нижняя набережная – визитная карточка Иркутска. До 30 мая нужно сделать проектные решения для этой зоны, затем мы определим дальнейшие действия по развитию этой территории, – подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Всего в 2020 году в рамках федерального проекта в Иркутске благоустроят 17 общественных пространств. Так, будет продолжено благоустройство бульвара Гагарина от памятника Александру III до улицы Красного Восстания, реставрация парка им. Парижской коммуны. Также планируется завершить благоустройство историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», привести в порядок территорию сквера 300-летия Иркутска в Лисихинском парке, а также начать реконструкцию Мусульманского мемориального комплекса, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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