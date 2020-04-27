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Бурятия в десятке наиболее обеспокоенных коронавирусом регионов

Бурятия в десятке наиболее обеспокоенных коронавирусом регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидером рейтинга оказался Забайкальский край

Бурятия вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование, сообщает РБК.

В исследовании респондентам из разных регионов предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и её последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха.

Бурятия заняла в первой десятке шестое место - 11,5% опрошенных оценили свой страх коронавируса на максимальные 10 баллов.

Первое место занял Забайкальский край, также в список вошла Псковская область, Оренбургская, Нижегородская и Волгоградская области, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области.

При этом выяснилось, что есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказском федеральном округе и Сибирском федеральном округе, сообщает РБК.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошёл значительный рост новых случаев заражения коронавирусом. В субботу их было 186, утром в воскресенье уже 209, в три часа дня воскресенья уже 217. На 8 часов утра 27 апреля зарегистрировано 227 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.  
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