Лидером рейтинга оказался Забайкальский край
Бурятия вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование, сообщает РБК.
В исследовании респондентам из разных регионов предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и её последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха.
Бурятия заняла в первой десятке шестое место - 11,5% опрошенных оценили свой страх коронавируса на максимальные 10 баллов.
Первое место занял Забайкальский край, также в список вошла Псковская область, Оренбургская, Нижегородская и Волгоградская области, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская и Тюменская области.
При этом выяснилось, что есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказском федеральном округе и Сибирском федеральном округе, сообщает РБК.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошёл значительный рост новых случаев заражения коронавирусом. В субботу их было 186, утром в воскресенье уже 209, в три часа дня воскресенья уже 217. На 8 часов утра 27 апреля зарегистрировано 227 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
Бурятия в десятке наиболее обеспокоенных коронавирусом регионов
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