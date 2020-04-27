Программа по спасению чёрных аистов в Забайкалье даёт первые результаты

В искусственные гнёзда заселяются первые новосёлы
В Забайкальском крае начатая Даурским заповедником программа по спасению черных аистов даёт первые результаты. Гнездовые платформы, установленные в заказнике федерального значения «Цасучейский бор» и в его окрестностях, уже принимают новосёлов – чёрных аистов .
Всего в «Цасучейском бору» и в его окрестностях сотрудники Даурского заповедника установили 12 платформ, восстановили три упавших в прошлом году гнезда. Идею Даурского заповедника поддержали сотрудники национального парка «Чикой». Они планируют заняться спасением аистов в Красночикойском районе. А дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края намерена провести такие работы на территории региональных заказников. Например, гнездовые платформы в скором времени будут установлены в сосновом бору Цырик-Нарасун, расположенном в заказнике «Агинская степь».
А в Даурском заповедника останавливаться на сделанном не собираются. Здесь провели анализ космоснимков, выбрали новые места, подходящие для размещения гнездовых платформ, и сейчас изготавливают гнездовья, чтобы в ближайшие дни установить их на местах. Так что выбор домов для чёрных аистов в скором времени расширится. А там дело за птицами – заселять и обживаться.
- С зимовки первыми всегда возвращаются взрослые птицы, - рассказал заместитель директора по научной работе Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко. – Они торопятся занять свои гнездовые участки и начать строительство гнёзд. Первого аиста в этом году мы заметили пятого апреля. Но до сих пор часть взрослых птиц ещё в пути. Молодые же птицы не торопятся возвращаться из мест зимовки. Аисты приступают к размножению лишь в трёхлетнем возрасте. А в первые два года они ведут свободный образ жизни. Так наш аистёнок по имени Пионер, которого мы в прошлом году пометили передатчиком в Цасучейском бору, до сих пор находится в субтропиках - в Юго-Восточном Китае на озере Поянху. Надеемся, что он благополучно вернётся домой. Мы его ждём».
Работы по спасению чёрных аистов в окрестностях Даурского заповедника проводятся при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский».
Программа по спасению чёрных аистов в Забайкалье даёт первые результаты
Общество, Фото:
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