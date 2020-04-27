 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Апреля

26 Апреля

Популярное

Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлили до середины мая

Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлили до середины мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После снятия режима изоляции отведут три специально оборудованных места для отдыха

В Улан-Удэ въезд и пребывание в лесах продлили до 18 мая. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

Предыдущее распоряжение по требованию лесного законодательства вводилось на срок не более 21 календарного дня и действовало с 7-го по 27 апреля. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 28 апреля по 18 мая. ⠀

По-прежнему установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы.

При этом после снятия санэпидрежима отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Березовка – в районе футбольного поля. Также отдыхать можно будет на базах отдыха, стадионах, детских оздоровительных лагерях и здравницах.⠀

Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.⠀

Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима поручено ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в лесах, установить вдоль автомобильных дорог предупредительные аншлаги и перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Также необходимо усилить патрулирование, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов.

Главному управлению МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, управлению МВД по Улан-Удэ совместно с МЧС рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования лесов.

Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлили до середины мая
Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлили до середины мая
Общество, 27.04.2020
После снятия режима изоляции отведут три специально оборудованных места для отдыха
В Улан-Удэ в строящийся военный медцентр поступят аппараты ИВЛ
В Улан-Удэ в строящийся военный медцентр поступят аппараты ИВЛ
Общество, 27.04.2020
Военные строители трудятся круглосуточно без выходных
Бурятских туристов вернули из Таиланда
Бурятских туристов вернули из Таиланда
Общество, 27.04.2020
Вывозной рейс из Таиланда выполнила авиакомпания «Уральские авиалинии»
В Улан-Удэ в районе вспышки коронавируса усиливают профилактику
В Улан-Удэ в районе вспышки коронавируса усиливают профилактику
Общество, 27.04.2020
«Нельзя допустить возникновения внутренних очагов», - прокомментировал глава Бурятии
В Бурятии прокуратура выдала предостережения руководителям домов престарелых
В Бурятии прокуратура выдала предостережения руководителям домов престарелых
Общество, 27.04.2020
Предостережения выданы с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции
В Бурятии работнице детсада фиктивно начислялся стаж
В Бурятии работнице детсада фиктивно начислялся стаж
Общество, 27.04.2020
Суд признал начисленный стаж незаконным
Забайкалец лишился двух смартфонов, оставив их в незапертой машине
Забайкалец лишился двух смартфонов, оставив их в незапертой машине
Общество, 27.04.2020
Мужчина припарковался в центре городе и не замкнул двери авто
В Бурятии по-прежнему жарко
В Бурятии по-прежнему жарко
Общество, 27.04.2020
В столице Бурятии до +22
Анатолий Михаханов отметил 37-й день рождения
Анатолий Михаханов отметил 37-й день рождения
Общество, 26.04.2020
Бывший сумоист в честь праздника поделился своей младенческой фотографией
На полигоне в Бурятии модернизировали учебное поле боя
На полигоне в Бурятии модернизировали учебное поле боя
Общество, 26.04.2020
В соединениях и воинских частях в Бурятии усовершенствована учебно-материальная база
Шахматисты Бурятии одерживают победы и во время самоизоляции
Шахматисты Бурятии одерживают победы и во время самоизоляции
Общество, 26.04.2020
На портале «Шахматная планета» прошёл онлайн блиц-турнир для спортсменов Дальневосточного федерального округа
Бурятский спортсмен Михаил Асташов: «Врачи давали прогноз, что жить долго не суждено»
Бурятский спортсмен Михаил Асташов: «Врачи давали прогноз, что жить долго не суждено»
Общество, 26.04.2020
Уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, рассказал о жизни в детдоме, первых самодельных протезах и феномене своего успеха

В Бурятии медики-пенсионеры вышли на работу для борьбы с коронавирусом
В Бурятии медики-пенсионеры вышли на работу для борьбы с коронавирусом
Общество, 26.04.2020
Происходящее шутливо называют «В бой идут одни старики»

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^