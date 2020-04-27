Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлили до середины мая

После снятия режима изоляции отведут три специально оборудованных места для отдыха



В Улан-Удэ въезд и пребывание в лесах продлили до 18 мая. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.



Предыдущее распоряжение по требованию лесного законодательства вводилось на срок не более 21 календарного дня и действовало с 7-го по 27 апреля. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 28 апреля по 18 мая. ⠀

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По-прежнему установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы.



При этом после снятия санэпидрежима отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Березовка – в районе футбольного поля. Также отдыхать можно будет на базах отдыха, стадионах, детских оздоровительных лагерях и здравницах.⠀

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Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.⠀

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Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима поручено ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в лесах, установить вдоль автомобильных дорог предупредительные аншлаги и перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Также необходимо усилить патрулирование, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов.

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Главному управлению МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, управлению МВД по Улан-Удэ совместно с МЧС рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования лесов.

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