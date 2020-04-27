Сельчанина задержали при погрузке древесины
Вечером 23 апреля участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району Бурятии во время рейда в лесу неподалёку от села Барыкино задержал 27-летнего сельчанина. Он незаконно вырубил около трёх кубометров сосны. Злоумышленник был задержан во время погрузки спиленного леса в кузов грузового автомобиля «ГАЗ».
Подозреваемый сообщил, что планировал построить из спиленного леса гараж на своём приусадебном участке. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 17 тысяч рублей.
Сельчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, судимость погашена. Постоянного дохода не имеет.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса». Ведётся следствие.
Кроме того, в отношении нарушителя составлен административный протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима. сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии «чёрный лесоруб» собирался построить гараж из спиленных сосен
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