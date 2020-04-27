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В Бурятии прокуратура выдала предостережения руководителям домов престарелых

В Бурятии прокуратура выдала предостережения руководителям домов престарелых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предостережения выданы с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции

В государственных и частных учреждениях социального обслуживания Бурятии проживают 2 482 пожилых человека и инвалида.

В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, соблюдение учреждениями санитарно-эпидемиологического законодательства находится на особом контроле прокуратуры.

С целью недопущения распространения инфекции в таких учреждениях, обеспечения надлежащих условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащего ухода за престарелыми людьми, прокурорами Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Хоринского районов, Октябрьского района Улан-Удэ, Северобайкальским межрайонным прокурором руководителям стационарных социальных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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