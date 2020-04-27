В Бурятии работнице детсада фиктивно начислялся стаж

Суд признал начисленный стаж незаконным



В январе 2017 года Кабанский районный суд вынес постановление в отношении заведующей детским садом об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Она признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Ущерб виновная возместила в полном объёме.



В течение девяти месяцев женщина составляла поддельные табели учёта рабочего времени в отношении фиктивно трудоустроенной родственницы на должность подсобной рабочей. На основании табелей начислялась заработная плата.



За время фиктивного трудоустройства бухгалтерия производила отчисления с заработной платы работника на обязательное пенсионное страхование.



В суд было направлен иск о признании незаконным включения в стаж, учитываемый при назначении трудовой пенсии, периода фиктивного трудоустройства.



Кабанский районный суд исковые требования удовлетворил.



Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

