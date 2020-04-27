Суд признал начисленный стаж незаконным
В январе 2017 года Кабанский районный суд вынес постановление в отношении заведующей детским садом об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Она признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Ущерб виновная возместила в полном объёме.
В течение девяти месяцев женщина составляла поддельные табели учёта рабочего времени в отношении фиктивно трудоустроенной родственницы на должность подсобной рабочей. На основании табелей начислялась заработная плата.
За время фиктивного трудоустройства бухгалтерия производила отчисления с заработной платы работника на обязательное пенсионное страхование.
В суд было направлен иск о признании незаконным включения в стаж, учитываемый при назначении трудовой пенсии, периода фиктивного трудоустройства.
Кабанский районный суд исковые требования удовлетворил.
Судебное решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работнице детсада фиктивно начислялся стаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельчанина задержали при погрузке древесины
«Нельзя допустить возникновения внутренних очагов», - прокомментировал глава Бурятии
Предостережения выданы с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции
Суд признал начисленный стаж незаконным
Нарушение выявила прокуратура
Мужчина припарковался в центре городе и не замкнул двери авто
В столице Бурятии до +22
Бывший сумоист в честь праздника поделился своей младенческой фотографией
В соединениях и воинских частях в Бурятии усовершенствована учебно-материальная база
На портале «Шахматная планета» прошёл онлайн блиц-турнир для спортсменов Дальневосточного федерального округа
Уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, рассказал о жизни в детдоме, первых самодельных протезах и феномене своего успеха
Происходящее шутливо называют «В бой идут одни старики»
Воздух прогреется до +28
Общество, 25.04.2020
Выздоровело за всё время 6 250 человек
Общество, 25.04.2020
Дополнительно будут учтены начисления районных коэффициентов и процентных надбавок