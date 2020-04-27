В районе Бурятии оштрафовали работника комитета по инфраструктуре

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Кижингинского района Бурятии нарушали законодательство о контрактной системе в сфере закупок.



Установлено, что должностным лицом комитета по инфраструктуре администрации муниципального образования нарушен закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответственное лицо с нарушением установленного срока размещало в единой информационной системе в сфере закупок сведения по заключённому контракту, информацию об изменении условий контракта.



В отношении должностного лица комитета возбуждено административное дело. Виновному назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

