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27 Апреля

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В Бурятии по-прежнему жарко

В Бурятии по-прежнему жарко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии до +22

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 27 апреля, в республике переменная облачность. По северной половине республики местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, местами до 14 м/с.

Температура днём +17,+22, местами до +27, по Прибайкалью и северу при облачности +9,+14.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.

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