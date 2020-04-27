В столице Бурятии до +22
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 27 апреля, в республике переменная облачность. По северной половине республики местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, местами до 14 м/с.
Температура днём +17,+22, местами до +27, по Прибайкалью и северу при облачности +9,+14.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии по-прежнему жарко
Общество, Фото:
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