В Бурятии по-прежнему жарко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии до +22



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 27 апреля, в республике переменная облачность. По северной половине республики местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, местами до 14 м/с.



Температура днём +17,+22, местами до +27, по Прибайкалью и северу при облачности +9,+14.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.



