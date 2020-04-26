В соединениях и воинских частях в Бурятии усовершенствована учебно-материальная база
Для внедрения в боевую подготовку опыта, приобретённого в современных вооруженных конфликтах, на войсковом стрельбище полигона Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии соорудили объекты для выполнения упражнений «наступление» и «ведение обороны в населённом пункте».
- Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений в летнем периоде обучения, на войсковом стрельбище произвели модернизацию учебного поля боя с различными рвами, траншеями, перекрытыми щелями, ходами и сообщениями. Здесь военнослужащие будут отрабатывать всевозможные действия согласно программе боевой подготовки, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В рамках подготовительного периода на полигоне Бурдуны военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с «Танкового биатлона», который прошёл на полигоне Бурдуны год назад. Победителями стали военные из Забайкальского края.
На полигоне в Бурятии модернизировали учебное поле боя
Общество, Фото:
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