На портале «Шахматная планета» прошёл онлайн блиц-турнир для спортсменов Дальневосточного федерального округа
Субботний блиц-турнир стал самым масштабным на Дальнем Востоке за все время периода самоизоляции. Он собрал 45 участников. Шахматисты сыграли 11 туров по швейцарской системе (контроль времени: 3 минуты на партию + 1 секунда за каждый ход), сообщили в пресс-службе минспорта Сахалинской области.
Лучший старт удался Александру Храпову (Поронайск, Сахалинская область) и Олегу Рычкову (Еврейская автономная область). Они выиграли по четыре партии подряд.
Тем временем рейтинг-лидер сахалинских шахматистов Константин Сек во втором туре проиграл Тамерлану Чындыгыру из Бурятии (призёр первенства России по блицу среди мальчиков до 13 лет). Сек отдал ферзя за ладью на 45-м ходу, спасаясь от неизбежного мата. Дальнейшее 15-ходовое сопротивление ни к чему хорошему не привело.
Расстался с ферзем и победитель предыдущего турнира Алексей Романов (Южно-Сахалинск). В партии третьего тура с Яной Жаповой из Бурятии он попался на коневую «вилку» на 29-м ходу. После этого соперники сыграли ещё больше 30 ходов, но исход поединка был уже предрешён.
После восьмого тура Сек и Рычков, несмотря на эти поражения, лидировали. В девятом туре они сыграли между собой. Победил Рычков по дополнительным показателям.
ТОП-5 сильнейших:
1. Олег Рычков (ЕАО) – 9 очков.
2. Константин Сек (Южно-Сахалинск) – 9 очков.
3. Эрдэм Хубукшанов (Бурятия) – 8 очков.
4. Тамерлан Чындыгыр (Бурятия) – 8 очков.
5. Максим Щукин (Приморье) – 8 очков.
Лучший результат среди женщин показала Яна Жапова из Бурятии (7 очков; 11-е место).
Шахматисты Бурятии одерживают победы и во время самоизоляции
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