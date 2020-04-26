Воздух прогреется до +28
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков, во второй половине дня по трассе БАМ местами небольшой дождь. Ветер восточный, днём северо-западный 4-9, местами до 14 м/с.
Температура воздуха днём +23,+28, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии жаркая погода
Общество, Фото:
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