В Бурятии жаркая погода

Воздух прогреется до +28



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков, во второй половине дня по трассе БАМ местами небольшой дождь. Ветер восточный, днём северо-западный 4-9, местами до 14 м/с.



Температура воздуха днём +23,+28, местами +13,+18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.



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