Дополнительно будут учтены начисления районных коэффициентов и процентных надбавок
В Бурятии с 1 сентября 2020 года на дополнительные выплаты классным руководителям из федерального бюджета выделено 277 млн рублей. Размер каждой доплаты составит не менее пяти тысяч рублей. Дополнительно будут учтены начисления районных коэффициентов и процентных надбавок.
Все действующие на местном уровне выплаты за классное руководство сохранятся. Планируется, что доплату начнут получать 6982 классных руководителя в Бурятии.
- 12 марта министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в этом году состоится первый форум классных руководителей. Он также отметил, что вся необходимая документация по обеспечению доплаты в размере не менее пяти тысяч рублей уже готова, выплаты начнутся во всех регионах страны с 1 сентября текущего года, - сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
В Бурятии классные руководители получат выплаты
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