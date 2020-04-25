В Бурятии принимаются меры поддержки бизнесу



В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, правительством Бурятии разработаны и принимаются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики.



Малому и среднему бизнесу уже предоставлена отсрочка до 6 месяцев по действующим займам, которые выдаются Фондом поддержки малого предпринимательства Бурятии, на уплату основного долга без применения штрафных санкций. Со 126 субъектами малого и среднего бизнеса республики уже заключены допсоглашения об отсрочке, 26 заявок в настоящее время находятся в работе.



Также предполагается выдача микрозаймов без справки с налоговой под ставку не выше ключевой ставки рефинансирования. Данная мера начнёт действовать предположительно с мая, после утверждения распоряжения правительства России о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для регионов. С целью выдачи микрозаймов докапитализирован на 132 млн рублей Фонд поддержки предпринимательства республики.



Правительством Бурятии принято решение не ограничивать предоставление субсидий частным детским садам, которые приостановили деятельность на период ограничительных мероприятий. Общий объём средств на 2020 год составляет более 115 млн рублей для 44 частных дошкольных организаций.



Кроме того, решено снизить комиссии для бизнеса по поручительствам Гарантийного фонда Бурятии с 0,75% до 0,5%. По состоянию на 21 апреля, по поручительствам Гарантийного фонда Бурятии пролонгировано 7 договоров по ставке 0,5% на срок до 6 месяцев.



Министерством промышленности и торговли Бурятии для предпринимателей на базе центра «Мой Бизнес» запущены онлайн-курсы по ведению бизнеса на период ограничительных мероприятий. Уже проведено 15 бесплатных онлайн-вебинаров, до конца апреля пройдёт ещё 11.



Дополнительно к данной поддержке центром «Мой бизнес» заключено 27 договоров на оказание услуг по разработке сайтов, мобильных приложений и выводу компаний в формат интернет-магазинов. В настоящее время в работе ещё 20 заявок.



Напомним, в республике освобождены на 6 месяцев от уплаты арендных платежей предприниматели, являющиеся арендаторами государственного и муниципального имущества. Данная мера касается, в том числе и предпринимателей, вошедших в перечень 38 наиболее пострадавших отраслей экономики, определённых постановлением правительства РФ № 434 от 3 марта 2020 года.



На весь 2020 год приостановлены региональные проверки бизнеса исполнительными органами государственной власти Бурятии и органами местного самоуправления, за исключением проведения внеплановых проверок. Основанием для внеплановых проверок является причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение ЧС природного и техногенного характера. Также до 31 мая приостановлены и выездные налоговые проверки, в том числе и по валютному контролю.



Предусматривается уменьшение на 90% потенциально возможного дохода для расчёта уплаты налога по патентной системе налогообложения. Проект данного закона направлен главе республики для последующего внесения на сессию Народного Хурала республики. Также направлен главе Бурятии и проект закона для внесения в региональный парламент о введении с 1 июля 2020 года специального налогового режима для самозанятых.



В настоящее время органам местного самоуправления республики направлены рекомендации о снижении на 2020 год наполовину, до 7,5%, ставки по ЕНВД для налогоплательщиков по дополнительным отраслям экономики.



Минтрансом Бурятии прорабатывается вопрос об оказании финансовой поддержки городскому общественному транспорту и междугородним маршрутным такси. В частности, на каждый простаивающий автобус, а также на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку, будет предоставлены субсидии.



Туроператорам в период распространения коронавируса предусмотрена компенсация затрат на аренду помещений в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за квадратный метр, на срок 3 месяца, начиная с 1 марта 2020 года. По состоянию на 24 апреля, в Бурятии около 190 юрлиц и ИП имеют возможность получать субсидии.



Кроме того, предусмотрено возмещение гостиницам и прочим коллективным средствам размещения 80% затрат по оплате коммунальных услуг (электро- и теплоэнергия, холодная вода). В республике данная мера будет доступна 284 предпринимателям, имеющим основной вид деятельности, и 55 – предоставляющим места для временного проживания.



Также решением правительства региона будет осуществляться выплата безработным гражданам, открывшим собственное дело за счёт господдержки, в размере 60 тысяч рублей на создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных. Предельная сумма гранта - 300 тысяч рублей для создания 5 рабочих мест. В результате реализации мероприятия планируется создание 100 дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства республики для трудоустройства граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости.



Распоряжением администрации Улан-Удэ от 15 апреля №372-р предоставлена отсрочка оплаты приобретённого предпринимателями муниципального имущества при реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества с 1 апреля 2020 года сроком на 3 месяца, но с условием её уплаты равными частями в 2021 году. Кроме того, прорабатывается вопрос и об увеличении срока переходного периода по договорам аренды земельных участков для владельцев нестационарных торговых объектов для перезаключения договоров. А также рассматривается вопрос по обнулению налога на недвижимое имущество на 2020 год для административно-деловых, торговых центров при условии предоставления льготных условий для арендаторов, которые являются субъектами МСП.

