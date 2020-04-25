В Бурятии готовы принять на службу по контракту более тысячи военнослужащих



Воинские части и соединения 36-й общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, ведут набор граждан на военную службу по контракту.



Требуются: водители, водители-механики, инспекторы, гранатомётчики, стрелки, стрелки-зенитчики.



Для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной защиты, а также материального и иных видов обеспечения с учётом занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими военной службы.



Военнослужащий по контракту имеет право на:



- денежное довольствие, состоящее из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячным окладом занимаемой воинской должности, а также ежемесячные и иные допвыплаты;



- бесплатный проезд к новому месту службы, на отдых и в командировки; продовольственное обеспечение, в том числе путём организации питания по месту военной службы;



- бесплатное вещевое обеспечение;



- жилищное обеспечение;



- обязательное госстрахование за счёт средств федерального бюджета;



- соцгарантии в связи с обучением в период службы; выплата подъемного пособия при перемещении к новому месту службы в размере одного оклада денежного содержания на военнослужащего и 25% от него на каждого члена семьи.



Помимо этого, в связи с поправкой в законе, военнослужащие, имеющие среднее и высшее образование, имеют право заключить контракт с минобороны РФ без прохождения военной службы по призыву.



В прошлом году более 100 военнослужащих Бурятии отмечены государственными наградами, 250 человек – ведомственными наградами. В рядах 36-й общевойсковой армии воспитали двух чемпионов мира по танковому биатлону, 69 военнослужащих стали призёрами и чемпионами округа и вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе правительства республики.





