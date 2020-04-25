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В Бурятии готовы принять на службу по контракту более тысячи военнослужащих

В Бурятии готовы принять на службу по контракту более тысячи военнослужащих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной защиты

Воинские части и соединения 36-й общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, ведут набор граждан на военную службу по контракту.

Требуются: водители, водители-механики, инспекторы, гранатомётчики, стрелки, стрелки-зенитчики.

Для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной защиты, а также материального и иных видов обеспечения с учётом занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими военной службы.

Военнослужащий по контракту имеет право на:

- денежное довольствие, состоящее из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячным окладом занимаемой воинской должности, а также ежемесячные и иные допвыплаты;

- бесплатный проезд к новому месту службы, на отдых и в командировки; продовольственное обеспечение, в том числе путём организации питания по месту военной службы;

- бесплатное вещевое обеспечение;

- жилищное обеспечение;

- обязательное госстрахование за счёт средств федерального бюджета;

- соцгарантии в связи с обучением в период службы; выплата подъемного пособия при перемещении к новому месту службы в размере одного оклада денежного содержания на военнослужащего и 25% от него на каждого члена семьи.

Помимо этого, в связи с поправкой в законе, военнослужащие, имеющие среднее и высшее образование, имеют право заключить контракт с минобороны РФ без прохождения военной службы по призыву.

В прошлом году более 100 военнослужащих Бурятии отмечены государственными наградами, 250 человек – ведомственными наградами. В рядах 36-й общевойсковой армии воспитали двух чемпионов мира по танковому биатлону, 69 военнослужащих стали призёрами и чемпионами округа и вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе правительства республики.


военнослужащие
 
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