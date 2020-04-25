Грядущее сокращение связано с высвобождением средств, необходимых для борьбы с коронавирусом
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока сократить число наиболее неэффективных чиновников, чтобы высвободить средства, необходимые для борьбы с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полпредства.
- Первое, что надо делать, - сокращать количество чиновников. Если вы начнёте с других мер, люди не поймут. Сократите 10% наиболее неэффективных чиновников. Думаю, что люди только «спасибо» скажут, а чиновники будут меньше к бизнесу приставать, - сказал Трутнев.
Он также поручил принять и другие меры для оптимизации расходов региональных бюджетов в связи со складывающейся экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в России.
Юрий Трутнев поручил сократить 10% чиновников на Дальнем Востоке
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