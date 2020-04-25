Три творческих коллектива из Бурятии поборются на конкурсе за приз в 2 млн

Жителей Бурятии просят поддержать земляков на отборочном этапе Всероссийского конкурса



Бурятию на всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов «Культура – это мы!» представляют три коллектива. Сейчас начались межрегиональные отборочные этапы в формате онлайн-трансляций видеозаписей коллективов-участников по федеральным округам на YouTube-канале фестиваля, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.



Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках национального проекта «Культура». По итогам фестиваля 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей. Всего на участие в фестивале-конкурсе подано 255 заявок от любительских театров, хореографических, цирковых коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей, духовых оркестров со всей России.



– Жюри фестиваля приступило к конкурсном просмотру участников. Но жители Бурятии могут помочь нашим коллективам, поддержать их просмотрами, «лайками» и добрыми комментариями видеозаписей участников на YouTube-канале фестиваля, – призывает коллектив Республиканского центра народного творчества.



В номинации «Академические хоры и вокально-хоровые коллективы» из Бурятии участвует народный женский камерный хор «Ариг Ус». Руководитель хора известный в республике педагог, хормейстер, заслуженный работник культуры Бурятии - Вера Мантатова. Хор отправил на конкурс 4 произведения. На конкурс в этой категории подано 56 заявок.



Народный театр эстрадных миниатюр «Гоп-компания» культурно-досугового центра села Тарбагатай Тарбагатайского района не нуждается в представлении. Театру под руководством Галины Чебуниной, заслуженного работника культуры России, почётного профессора ВСГИК, подвластны любые жанры: от драмы до мюзикла. Артисты театра поют в знаменитом семейском ансамбле «Судьбинушка».



В своей конкурсной работе артисты показали фрагмент спектакля «Вий» по одноименной мистической повести Николая Гоголя. В номинации «Театральные коллективы» зарегистрировано 72 коллектива.



Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского государственного университета участвует в номинации «Хореографические коллективы». На конкурс ансамбль представил 3 танца: «Нукеры», «Залуушалай хатар» и «Цветок Байкала». Руководитель ансамбля – Наталья Санжеева, обладатель почётного звания «Лидер культуры 2018 года».

