Пенсионерка беспокоилась, что её сына могут привлечь к ответственности за кражу
В адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило обращение от 67-летней местной жительницы. В своём письме женщина выражает слова благодарности старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Иркутское» Мехди Балиеву.
В конце марта злоумышленник тайно похитил из кармана куртки пенсионера кошелёк. В этот вечер он находился ещё с одним молодым человеком. О факте кражи последний узнал только после того, как подозреваемый скрылся, а пенсионер обнаружил пропажу портмоне. По уголовному делу 23–летний иркутянин проходил в качестве свидетеля, а его мать переживала, что он тоже может понести уголовную ответственность. В результате старший оперуполномоченный по горячим следам установил личность предполагаемого преступника. В настоящий момент он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«Благодаря тому, что сотрудник полиции установил объективную картину случившегося и в кратчайшие сроки задержал фигуранта, невиновность моего сына доказана. Большое спасибо, что воспитываете в своих сотрудниках чувство справедливости», - написала иркутянка.
Иркутянка поблагодарила полицейского за раскрытое преступление
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