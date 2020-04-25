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Свыше 88,5 млн выплатили семьям Бурятии на первенца

Свыше 88,5 млн выплатили семьям Бурятии на первенца
Общество,  Фото:pixabay.com
«Живёшь с пониманием, что ты не останешься одна в сложной ситуации», рассказывает мать-одиночка из Еравнинского района

В Бурятии ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения (усыновления) первого ребенка, получили 6 250 семей. Выплата за апрель была предоставлена своевременно, финансирование составило более 88,5 миллионов, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты республики.

Среди получателей выплаты на первенца – Туяна Галсандоржиева, которая стала мамой в 2018 году. Вместе с сыном она проживает в Еравнинском районе, работает фельдшером.

- Сейчас моему сыну почти два года. Воспитываю я его одна. Так уж вышло. Поскольку вышла на работу, с воспитанием Аюра помогает моя мама. Размер выплаты, которую я получаю, составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Всегда средства зачислялись вовремя, без каких-либо задержек. Честно говоря, была уверена, что в период ограничительных мероприятий все сроки буду соблюдены. Так и произошло,- рассказывает жительница Бурятии.

По её словам, обычно выплата зачислялась на банковскую карту в последних числах месяца. А в апреле это произошло раньше примерно на неделю.

- Меня это порадовало. Так же, как и звонок от руководителя отдела социальной защиты Еравнинского района. Из разговора я узнала, что мне как маме, одной воспитывающей ребёнка, полагается продовольственный набор. Его доставили очень быстро, я узнала об этом от мамы. Она позвонила и сообщила, что на дом доставили какие-то продукты. Пришлось объяснить ей, что сейчас такая помощь оказывается всем одиноким родителям по всей Бурятии. Это действительно очень важно, когда живёшь с пониманием, что ты не останешься одна в сложной ситуации. Что тебе помогут пережить трудное время. Спасибо всем, кто причастен к этому благородному делу, - рассказала Туяна Галсандоржиева.

Напомним, по поручению главы Бурятии организована срочная социальная помощь в виде продуктовых наборов одиноким родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мера поддержки одноразовая и предусмотрена для родителей, чьи дети не ходят в школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников.

На сегодня по республике выдана половина всех наборов. До конца недели будут вручены все 12 458 наборов. Набор включает продукты длительного срока хранения - крупы, тушенку, сахар, растительное масло, молоко и т.д. Всего 18 наименований, в том числе 6 позиций – это продукция местных производителей. 

семьи минсоцзащиты Бурятии
 
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