Молодой человек переходил пути в неположенном месте и не заметил идущий грузовой поезд
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования 21-летнего местного жителя на перегоне «Чуна – Изыкан» ВСЖД.
По предварительным данным, 19 апреля в Чунском районе молодой человек, разговаривая по мобильному телефону, переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Пропуская перед собой железнодорожный состав, молодой человек не заметил идущий по соседнему пути грузовой поезд, в границах которого он стоял. Локомотивная бригада грузового поезда применила экстренное торможение и предупреждающие звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления.
В Иркутской области поезд насмерть сбил парня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В преддверии 75-летия Великой Победы «Байкал-Daily» поговорил с председателем Улан-Удэнского городского совета ветеранов
Грядущее сокращение связано с высвобождением средств, необходимых для борьбы с коронавирусом
Молодой человек переходил пути в неположенном месте и не заметил идущий грузовой поезд
В целях недопущения распространения коронавируса пассажирам рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты
Лесные пожары действуют на границе Забайкальского края и Бурятии
В Иркутской области зарегистрировано 87 подтверждённых случаев заболевания COVID-19
Утверждены графики отключения горячей воды летом
Композицию исполнил певец Уудам
Сумма реализации проекта составила около 6 млн рублей
В отделении реанимации находятся 3 человека
Ветер немного утихнет
Результаты анализов озвучил главный санитарный врач Бурятии
Мероприятие состоится 25 апреля
В регионе стартовал стихотворный конкурс «Сэдьхэл»
Рекордный объём личинок байкальского омуля зафиксирован за осенний нерест