В Иркутской области поезд насмерть сбил парня

Молодой человек переходил пути в неположенном месте и не заметил идущий грузовой поезд



В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования 21-летнего местного жителя на перегоне «Чуна – Изыкан» ВСЖД.



По предварительным данным, 19 апреля в Чунском районе молодой человек, разговаривая по мобильному телефону, переходил железнодорожные пути в неположенном месте.



Пропуская перед собой железнодорожный состав, молодой человек не заметил идущий по соседнему пути грузовой поезд, в границах которого он стоял. Локомотивная бригада грузового поезда применила экстренное торможение и предупреждающие звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления.

