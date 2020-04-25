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В Иркутской области поезд насмерть сбил парня

В Иркутской области поезд насмерть сбил парня
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодой человек переходил пути в неположенном месте и не заметил идущий грузовой поезд

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования 21-летнего местного жителя на перегоне «Чуна – Изыкан» ВСЖД.

По предварительным данным, 19 апреля в Чунском районе молодой человек, разговаривая по мобильному телефону, переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Пропуская перед собой железнодорожный состав, молодой человек не заметил идущий по соседнему пути грузовой поезд, в границах которого он стоял. Локомотивная бригада грузового поезда применила экстренное торможение и предупреждающие звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления. 
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