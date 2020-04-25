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Стал известен режим работы маршруток в выходные в Улан-Удэ

Стал известен режим работы маршруток в выходные в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В целях недопущения распространения коронавируса пассажирам рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на выходные, 25 и 26 апреля:

- МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 26 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.;

- МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня;

- частные перевозчики:

- интервал движения маршрутных автобусов № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» составит 15-30 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00;

- маршрутный автобус № 28 отправляется с Первого поля в 6:30; из микрорайона «Сокол» - в 7:30.

Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
маршрутки
 
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