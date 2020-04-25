Дым от лесных пожаров в Бурятии накрыл Читу



Облако дыма, захватившее небо над Читой, результат действующих лесных пожаров на границе с Бурятией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкальского края.



- В предыдущие сутки тушение лесных пожаров осложнялось погодными условиями. При подобных условиях лесопожарные формирования должны быть выведены с тушения пожаров, чтобы предотвратить человеческие жертвы. Однако чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, лесопожарные формирования продолжали бороться с пожарами. Так удалось отбить огонь возле деревни Танха, - говорится в сообщении.



По состоянию на 11 утра, в Забайкальском крае зарегистрировано 19 лесных пожаров. Из них 16 действующих на площади 7 806 га, локализовано три на площади 109 га. Один пожар ликвидирован на площади 980 га. В тушении принимают участие 699 человек и 131 единица техники. Для мониторинга ситуации используется авиация.



В лесах Забайкальского края губернатором Александром Осиповым введён режим ЧС. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий.







