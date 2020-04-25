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В Забайкалье число случаев коронавируса возросло до 90

В Забайкалье число случаев коронавируса возросло до 90
Общество, 
В Иркутской области зарегистрировано 87 подтверждённых случаев заболевания COVID-19

На 25 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 90 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 14 из них – дети. Выписано также 14 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения инфекции.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском районах.

На данный момент выписано 14 человек, у кого был подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции. У каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

Что касается Иркутской области, то в регионе 87 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. В том числе 58 человек госпитализировано, из них 13 из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкалье.

Выздоровели 25 человек, скончались 3.

В Бурятии за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло на 6 человек. Накануне было 180 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019, на 8.00 часов 25 апреля их число выросло до 186.

Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 67 человек, умерло 2 человека (одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа), проходят лечение в стационарах 116 человек. 1 человек на стадии госпитализации.


коронавирус
 
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