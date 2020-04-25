Утверждены графики отключения горячей воды летом
В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха в Улан-Удэ отопительный сезон завершится 10 мая.
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Согласно распоряжению администрации города, утверждены графики отключения горячей воды, проведения испытаний на тепловых сетях, ремонта оборудования и подачи горячего водоснабжения потребителям в летний период.
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У горожан, подключенных к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, будет отсутствовать горячая вода с 10 по 13 мая, у потребителей, подключенных к котельным - с 10 по 14 мая. В эти дни будут проводиться гидравлические испытания на тепловых сетях и котельных Улан-Удэ.
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Следующее отключение горячей воды в Улан-Удэ произойдёт летом: с 15 июня по 17 июня, затем с 20 июля по 3 августа и перед началом следующего отопительного сезона – с 13 по 15 сентября.
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Также составлены индивидуальные графики отключения горячего водоснабжения по микрорайонам: в Загорске отключат горячую воду с 10 по 14 мая, с 27 июля по 10 августа и перед началом отопительного сезона с 12-15 сентября; в Заречном - с 10 по 14 мая, с 3 по 17 августа и перед началом отопительного сезона с 12-15 сентября; в микрорайоне Аэропорт – с 10 по 14 мая, с 14 августа по 28 августа и перед началом отопительного сезона с 12-15 сентября; на Стеклозаводе с 10 по 14 мая, с 7 по 21 августа и перед началом отопительного сезона с 12-15 сентября; от котельной «Юго-Западная» – с 10 мая по 14 мая, с 10 августа по 24 августа и перед началом отопительного сезона с 12-15 сентября.
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Следующий отопительный сезон начнётся 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 10 мая
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