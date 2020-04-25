В селе Бурятии появится система очищения воды от примесей



В селе Творогово Кабанского района уже в этом году установят систему водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника. Подобная система предназначена для очищения воды от разных примесей, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



Это позволит обеспечить 528 жителей села чистой питьевой водой из централизованного источника водоснабжения. Мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Чистая вода».



В 2020 году планировалось построить сети водоснабжения и таким образом обеспечить чистой питьевой водой из централизованного источника только жителей Улан-Удэ. Однако в ходе торгов в 2019 году средства на строительство 5-ти объектов водоснабжения были сэкономлены.



В связи с этим, минстрой Бурятии заключил дополнительное соглашение с минстроем России на строительство системы водоподготовки в Кабанском районе. У муниципального образования была разработана проектная документация как раз на сумму экономии. Таким образом, деньги не вернулись обратно в бюджет России, а были использованы по назначению.



Общая сумма реализации проекта составила около 6 миллионов рублей.



В настоящее время минстрой Бурятии заключает соглашение с администрацией Кабанского района на строительство в селе Творогово системы водоподготовки производительностью 60 куб/сут. В ближайшее время начнутся монтажные работы, которые завершатся в 2020 году.



