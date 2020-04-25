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В селе Бурятии появится система очищения воды от примесей

В селе Бурятии появится система очищения воды от примесей
Общество,  Фото:pixabay.com
Сумма реализации проекта составила около 6 млн рублей

В селе Творогово Кабанского района уже в этом году установят систему водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника. Подобная система предназначена для очищения воды от разных примесей, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии. 

Это позволит обеспечить 528 жителей села чистой питьевой водой из централизованного источника водоснабжения. Мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Чистая вода».

В 2020 году планировалось построить сети водоснабжения и таким образом обеспечить чистой питьевой водой из централизованного источника только жителей Улан-Удэ. Однако в ходе торгов в 2019 году средства на строительство 5-ти объектов водоснабжения были сэкономлены.

В связи с этим, минстрой Бурятии заключил дополнительное соглашение с минстроем России на строительство системы водоподготовки в Кабанском районе. У муниципального образования была разработана проектная документация как раз на сумму экономии. Таким образом, деньги не вернулись обратно в бюджет России, а были использованы по назначению.

Общая сумма реализации проекта составила около 6 миллионов рублей.

В настоящее время минстрой Бурятии заключает соглашение с администрацией Кабанского района на строительство в селе Творогово системы водоподготовки производительностью 60 куб/сут. В ближайшее время начнутся монтажные работы, которые завершатся в 2020 году.

водоснабжение
 
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